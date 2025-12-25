Поиск

Путин поговорил по телефону со школьницей, чью новогоднюю мечту он исполнил

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с десятилетней Варварой Смахтиной, чью новогоднюю мечту он исполнил в рамках акции "Елка желаний".

"Президент Путин позвонил девочке Смахтиной Варваре. Она загадала желание, которое он снял с "Елки желаний". Девочка хотела посетить Звездный городок, ознакомиться с работой Центра подготовки космонавтов. Ее желание было исполнено. Дополнительно президент организовал ей посещение "Щелкунчика" в Большом театре", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Путин принял участие в акции и снял с елки три открытки с желаниями детей.

