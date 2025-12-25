Поиск

МИД РФ выступил за закрепление обязательств РФ и Европы о ненападении обязывающим актом

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Россия готова оформить взаимные обязательства с Европой о ненападении в виде обязывающего международно-правового акта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия готова оформить соответствующие обязательства в виде письменного, юридически обязывающего документа. Конкретная его форма может быть определена в ходе переговоров, но это должен быть полноценный международно-правовой акт", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли такая тема в ходе переговорного процесса по Украине, Захарова пояснила, что "эти переговоры проходят за закрытыми дверями для того, чтобы не мешать их проведению". "Содержание переговоров по украинскому урегулированию мы не предаем гласности. Это принципиальный подход", - сказала представитель МИД.

О возможности закрепить обязательства о ненападении со странами Европы ранее заявил президент РФ Владимир Путин.

Как отметила представитель МИД РФ," Российская Федерация последовательно выступает за построение устойчивой архитектуры европейской безопасности, которая основывалась бы на принципах равноправия, взаимного уважения интересов и неделимости безопасности".

"Так эта архитектура и будет выстраиваться. У нас в этом нет никаких сомнений", - отметила Захарова.

МИД РФ Мария Захарова Европа
