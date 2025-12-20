Экс-главу администрации Волгодонска арестовали по подозрению в мошенничестве

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Бывший глава администрации города Волгодонска Ростовской области Юрий Мариненко арестован по подозрению в мошенничестве, сообщила в субботу объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

"Постановлением Волгодонского районного суда (...) подозреваемому Мариненко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия, на 2 месяца", - говорится в сообщении.

В отношении Мариненко возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, в период с 11 мая 2015 по 20 мая 2016 года Мариненко ввел в заблуждение должностных лиц в администрации города, вследствие чего он и член его семьи были признаны малоимущими в целях обеспечения жильем, а позже ему было передано жилье на основание договора социального найма. Затем Мариненко безвозмездно передал жилье стоимостью более 2,5 млн рублей члену своей семьи.

В июле этого года Мариненко ушел в отставку с поста главы администрации Волгодонска, который занимал с марта 2024 года. До этого он возглавлял межмуниципальное управление МВД "Волгодонское".