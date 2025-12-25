Поиск

"Газпром" поставил потребителям в России по газотранспортной системе за год 386 млрд куб. м

Поставки сократились на 10 млрд куб. м из-за теплой погоды прошлой зимой

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Поставки газа российским потребителям по газотранспортной системе "Газпрома" в 2025 году (всеми производителями) составили 386 млрд куб. м, сообщил предварительные данные на предновогоднем селекторе глава "Газпрома" Алексей Миллер.

В 2024 году, сказано в справочнике "Газпром" в цифрах", этот показатель был на 10 млрд куб. м выше - 395,8 млрд куб. м и это был рекорд за историю отрасли.

"В 2025 году потребителям из газотранспортной системы "Газпрома" будет поставлено 386 млрд куб. м газа. И это практически абсолютный рекорд за всю историю поставок из Единой системы газоснабжения нашим российским потребителям", - отметил докладчик.

Озвученный показатель является вторым за историю отрасли.

Динамика поставок объясняется погодным фактором - зима 2024-2025 годов была очень теплая, особенно сильно отличались от климатической нормы центральные месяцы отопительного сезона - декабрь и январь.

