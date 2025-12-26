В Камчатском крае задержана менеджер банка за кражу денег со счетов участников СВО

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Камчатском крае задержали менеджера банка по уголовному делу о краже денег со счетов клиентов более чем на 3,3 млн рублей, большинство потерпевших - участники СВО, сообщает в пятницу пресс-служба управления ФСБ России по региону.

"В отношении менеджера полиция возбудила уголовное дело по части 3 и части 4 ст. 159.3 УК России (мошенничество с использованием электронных средств платежа в крупном и особо крупном размерах)", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, работник банка с государственным участием выпустила дополнительные дебетовые карты, привязанные к счетам 24 человек. Потом она с помощью различных махинаций обналичила находившиеся на них деньги. Всего похищено свыше 3,3 млн рублей.

В пресс-службе отметили, что большинство потерпевших являлись участниками специальной военной операции, находившимися в зоне боевых действий.