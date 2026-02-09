Российские авиакомпании начали менять полетные программы на Кубу

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Некоторые российские авиакомпании начали корректировать полетные программы на Кубу, в частности, отменен рейс "России" за 9 февраля, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Рейс "России" Москва - Гавана SU 6849 на 9 февраля отменен: на Кубу, по информации принимающих компаний, для вывоза туристов вылетел пустой борт. Как следует из системы бронирования "Аэрофлота", рейсов в Гавану нет до 22 марта, в Варадеро - до 21 марта. Местные туроператоры ждут разъяснений от Министерства туризма Кубы. Все трансферы из отелей в аэропорт Гаваны отложены до 07:00 утра по местному времени (15:00 по Москве). Вероятно, время трансферов будет дополнительно скорректировано", - говорится в сообщении.

Рейсы Nordwind Airlines 11 февраля в Ольгин и 12 в Варадеро будут выполнены в соответствии с расписанием.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что авиационные власти Кубы выпустили Notam (уведомление) для авиакомпаний о том, что заправка авиакеросином самолетов на Кубе будет невозможна с 10 февраля по 11 марта.

"По данным туроператоров, в связи со снижением потока иностранных туристов на Кубе оптимизируют гостиничный фонд: отели с низкой загрузкой временно закрываются, их гостей бесплатно переселяют в другие, как правило, более высоких категорий. Уже закрыты Resonance Cayo Santa Maria и Resonance Blu Santa Lucia, прекратил прием гостей отель Domina Varadero, закрыты отели Mojito на Кайо-Коко и Tuxpan в Варадеро. С 10 февраля закроется отель Costa Sur. Отель Memories Paraiso Azul Beach Resort 5* на Кайо-Санта-Мария будет закрыт до 1 ноября", - говорится в сообщении.

По информации АТОР, на Кубе могут находиться 4,2-4,7 тысяи организованных туристов из России.

"Туроператоры поддерживают тесный контакт с принимающими компаниями и отелями на острове для координации действий в сложившейся ситуации", - отмечают в объединении.