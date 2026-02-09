МАК опубликовал окончательный отчет об итогах расследования крушения Ан-24 в Приамурье

Место крушения самолета Ан-24 в Амурской области Фото: Следственный комитет РФ/РИА Новости

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в окончательном отчете о результатах расследования крушения пассажирского Ан-24 в Амурской области в июле 2025 года в списке критических факторов отметил отсутствие работающего оборудования вторичной радиолокации на аэродроме Тынды.

"Отсутствие возможности инструментального контроля высоты полета ВС (воздушного судна - ИФ) диспетчером УВД (управления воздушным движением - ИФ) из-за неработоспособности оборудования вторичной радиолокации на аэродроме "Тында", - говорится в отчете МАК.

Кроме того, комиссия отметила, что экипаж отключил звуковую предупреждающую сигнализацию системы раннего предупреждения приближения к земле.

В отчете говорится также, что экипаж не был готов к выполнению полетов на аэродромы, перешедшие на давление QNH, в результате была допущена ошибка в порядке использования значений давления (QNH/QFE) аэродрома "Тында".

Еще одним пунктом стала "передача диспетчером без запроса экипажа значения давления QNH, выраженного в миллиметрах ртутного столба".

"Комиссия пришла к выводу, что экипаж допустил ошибки в порядке использования давления аэродрома QNH и QFE, что привело к выполнению полета на высоте менее минимально безопасной. В обоих случаях отсутствовал взаимный контроль членов экипажа за соответствием и правильностью определения заданных значений высот полета и установленного на барометрических высотомерах давления", - отмечает МАК.

В итоге самолет летел на 600 метров ниже заданной высоты.

24 июля прошлого года самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында, перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. Обломки самолета обнаружены в 16 км от Тынды в труднодоступной местности. На борту находились 48 человек, никто не выжил.