Поиск

По "Пушкинской карте" в 2025 году приобрели билеты на сумму более 10 млрд руб.

По "Пушкинской карте" в 2025 году приобрели билеты на сумму более 10 млрд руб.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Участники программы "Пушкинская карта" в 2025 году приобрели билеты на культурные мероприятия на сумму почти 10,6 млрд рублей, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"В прошлом году было реализовано 22 млн билетов. Молодёжь приобрела билеты на культурные мероприятия на общую сумму почти 10 млрд 600 млн рублей", - сказала Любимова на заседании комитета Госдумы по культуре в рамка подготовки к отчету правительства РФ.

Она уточнила, что всего за время действия проекта его участниками стали более 13 млн молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. "Только в 2025 году 1 миллион 700 тысяч ребят получили бесплатный доступ к театральным постановкам, музейным экспозициям как в государственных, так и в частных организациях культуры", - добавила министр.

Пушкинская карта Ольга Любимова Минкультуры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Арестован подросток, напавший на общежитие медуниверситета в Уфе

Минпромторг скоро опубликует список допускаемых к работе в такси автомобилей

 Минпромторг скоро опубликует список допускаемых к работе в такси автомобилей

Совет по кодификации рассмотрит поправки о сроке давности при приватизации 27 февраля

Единую базу банковских карт могут создать в России в течение года

 Единую базу банковских карт могут создать в России в течение года

Российские авиакомпании начали менять полетные программы на Кубу

 Российские авиакомпании начали менять полетные программы на Кубу

По "Пушкинской карте" в 2025 году приобрели билеты на сумму более 10 млрд руб.

 По "Пушкинской карте" в 2025 году приобрели билеты на сумму более 10 млрд руб.

РЖД вложат 34 млрд рублей в электрификацию участка между Транссибом и БАМом

МАК опубликовал окончательный отчет об итогах расследования крушения Ан-24 в Приамурье

 МАК опубликовал окончательный отчет об итогах расследования крушения Ан-24 в Приамурье

Сокращение платных мест в вузах в первую очередь затронет заочников

Производство красной икры в РФ в 2025 году выросло на 21%, черной - на 9%

 Производство красной икры в РФ в 2025 году выросло на 21%, черной - на 9%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8354 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });