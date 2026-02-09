По "Пушкинской карте" в 2025 году приобрели билеты на сумму более 10 млрд руб.

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Участники программы "Пушкинская карта" в 2025 году приобрели билеты на культурные мероприятия на сумму почти 10,6 млрд рублей, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"В прошлом году было реализовано 22 млн билетов. Молодёжь приобрела билеты на культурные мероприятия на общую сумму почти 10 млрд 600 млн рублей", - сказала Любимова на заседании комитета Госдумы по культуре в рамка подготовки к отчету правительства РФ.

Она уточнила, что всего за время действия проекта его участниками стали более 13 млн молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. "Только в 2025 году 1 миллион 700 тысяч ребят получили бесплатный доступ к театральным постановкам, музейным экспозициям как в государственных, так и в частных организациях культуры", - добавила министр.