Два землетрясения магнитудой 4,6 и 4,5 зарегистрированы возле Южных Курил

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Два землетрясения магнитудой 4,6 и 4,5 произошли в ночь на пятницу в Тихом океане возле Южных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Два землетрясения магнитудой 4,6 и 4,5 зарегистрированы в ночь на пятницу в Тихом океане с эпицентром в 117 км юго-восточнее острова Итуруп, очаги залегали на глубине 32 км и 48 км, соответственно, под морским дном", - рассказал собеседник агентства.