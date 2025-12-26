Поиск

Предупреждение о лавинной опасности объявлено на Камчатке

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Предупреждение о повышенной опасности схода снежных лавин из-за приближающегося циклона объявлено в нескольких районах Камчатского края, сообщает в пятницу региональный противолавинный центр.

"С 27 по 29 декабря включительно лавиноопасно по горным территориям Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Мильковского, Быстринского и Усть-Камчатского районов, а также в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.

В эти дни опасность схода лавин сохраняется и в районе вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский, Авачинский, а также Ключевской группы вулканов.

По данным МЧС, на территории Камчатского края находится более 100 лавиноопасных участков.

МЧС Камчатка
