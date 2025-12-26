Поиск

Сотрудники Ростехнадзора осуждены в Приамурье по делу о гибели 13 горняков

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Благовещенский городской суд признал двух сотрудников Дальневосточного управления Ростехнадзора виновными в злоупотреблении должностными полномочиями по итогам расследования гибели 13 человек на руднике "Пионер" в Амурской области в марте прошлого года.

"Суд приговорил подсудимых к 4,5 и 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Они также лишены права занимать определенные должности сроком на два года", - сообщила "Интерфаксу" старший помощник прокурора Амурской области Валентина Бескодарова.

Заместитель начальника и старший госинспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора признаны виновными по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта прошлого года произошло обрушение горной массы, в шахте оказались заблокированными 13 человек. Спустя две недели было принято решение о прекращении спасательной операции из-за угрозы повторных обвалов и данных разведывательных скважин. Проведенные работы не позволили обнаружить и извлечь тела.

Следствие установило, что с 2019 года подземные работы на руднике велись без необходимой документации и разрешения уполномоченного органа. На предприятии отсутствовал контроль за устойчивостью подкарьерного целика, не выполнялись требования по осушению карьера перед подземными работами, геолого-маркшейдерский мониторинг проводился в недостаточных объемах.

Помимо человеческих жертв, авария нанесла серьезный материальный ущерб. Под завалами остались спецтехника на сумму свыше 63 млн рублей, а также объекты незавершенного строительства и инфраструктура рудника на сумму более 354 млн рублей.

Управляющий директор и главный инженер предприятия признаны виновными по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов) и осуждены на 4,5 года колонии общего режима.

Приамурье Ростехнадзор Амурск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Республике Алтай произошел пожар на турбазе

Запущенный с Плесецка спутник выведен на орбиту

 Запущенный с Плесецка спутник выведен на орбиту

Миллер уверен, что "Газпром" построит "Силу Сибири 2" с опережением срока

 Миллер уверен, что "Газпром" построит "Силу Сибири 2" с опережением срока

"Газпром" в 2025 году поставил в Китай по "Силе Сибири" 38,8 млрд куб. м газа

 "Газпром" в 2025 году поставил в Китай по "Силе Сибири" 38,8 млрд куб. м газа

Собянин сообщил, что сбит летевший к Москве беспилотник

Что произошло за день: четверг, 25 декабря

Росавиация отменила ограничения на выполнение ночных рейсов из России в Израиль

Минэконоразвития отметило рост числа малых и средних предприятий в 2025 году на 3%

 Минэконоразвития отметило рост числа малых и средних предприятий в 2025 году на 3%

"Почта России" приостановит наземную доставку в Словению, Хорватию и страны Балтии

Сергей Удальцов получил шесть лет по делу об оправдании терроризма
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7967 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });