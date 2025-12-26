Сотрудники Ростехнадзора осуждены в Приамурье по делу о гибели 13 горняков

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Благовещенский городской суд признал двух сотрудников Дальневосточного управления Ростехнадзора виновными в злоупотреблении должностными полномочиями по итогам расследования гибели 13 человек на руднике "Пионер" в Амурской области в марте прошлого года.

"Суд приговорил подсудимых к 4,5 и 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Они также лишены права занимать определенные должности сроком на два года", - сообщила "Интерфаксу" старший помощник прокурора Амурской области Валентина Бескодарова.

Заместитель начальника и старший госинспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора признаны виновными по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта прошлого года произошло обрушение горной массы, в шахте оказались заблокированными 13 человек. Спустя две недели было принято решение о прекращении спасательной операции из-за угрозы повторных обвалов и данных разведывательных скважин. Проведенные работы не позволили обнаружить и извлечь тела.

Следствие установило, что с 2019 года подземные работы на руднике велись без необходимой документации и разрешения уполномоченного органа. На предприятии отсутствовал контроль за устойчивостью подкарьерного целика, не выполнялись требования по осушению карьера перед подземными работами, геолого-маркшейдерский мониторинг проводился в недостаточных объемах.

Помимо человеческих жертв, авария нанесла серьезный материальный ущерб. Под завалами остались спецтехника на сумму свыше 63 млн рублей, а также объекты незавершенного строительства и инфраструктура рудника на сумму более 354 млн рублей.

Управляющий директор и главный инженер предприятия признаны виновными по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов) и осуждены на 4,5 года колонии общего режима.