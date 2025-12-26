Находящегося в международном розыске уроженца Вьетнама задержали в Иркутске

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции и ФСБ задержали в международном аэропорту Иркутска уроженца Вьетнама, находящегося в международном розыске с 2007 года, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления МВД.

"По предварительным данным, 39-летний уроженец одной из северных провинций Вьетнама проживал и работал в Чехии в 2007 году. В ходе конфликта он нанес ножевое ранение своему соотечественнику", - говорится в сообщении.

После произошедшего мужчина скрылся от досудебного расследования и покинул территорию Чехии. Его объявили в международный розыск. Фигурант заочно осужден за покушение на совершение особо тяжкого преступления и приговорен к восьми годам лишения свободы.

По решению суда задержанный помещен в следственный изолятор. В настоящее время проводятся мероприятия по организации экстрадиции мужчины правоохранительным органам Чехии.