Синоптики предупреждают о возможном обледенении судов в Охотском море

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Шторм с шестиметровыми волнами ожидается в южной части Охотского моря в связи с приближением циклона, синоптики предупреждают о возможном быстром обледенении судов, находящихся в плавании, сообщается на сайте Сахалинского управления Росгидромета.

Шторм в южной части Охотского моря возле Сахалина начнется в пятницу с высотой волн шесть метров и более, он сохранится до утра субботы. Синоптики предупреждают о возможном "быстром и очень быстром обледенении судов" в южной и центральной частях Охотского моря с утра 27 декабря, явление может сохраниться до утра 29 декабря.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером из-за циклона и шторма в Татарском проливе закрылась паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин с материковой частью РФ.