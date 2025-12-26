Пожар на турбазе в Республике Алтай ликвидирован

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на турбазе "Юность" в Майминском районе Республики Алтай, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в двухэтажном здании для сезонного проживания людей на турбазе "Юность" поступило в 06:00 по местному времени (02:00 мск). На момент прибытия первого подразделения огнем был охвачен второй этаж здания.

Площадь пожара составила 600 кв. метров.

К тушению привлекались 74 человека и 21 единица техники, в том числе от МЧС России 46 человек и 14 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.