Пожар на турбазе в Республике Алтай ликвидирован
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на турбазе "Юность" в Майминском районе Республики Алтай, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.
Сообщение о пожаре в двухэтажном здании для сезонного проживания людей на турбазе "Юность" поступило в 06:00 по местному времени (02:00 мск). На момент прибытия первого подразделения огнем был охвачен второй этаж здания.
Площадь пожара составила 600 кв. метров.
К тушению привлекались 74 человека и 21 единица техники, в том числе от МЧС России 46 человек и 14 единиц техники.
Причина пожара устанавливается.