Елку на Дворцовой площади Петербурга укрепили тросами из-за ветра

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Дополнительную страховочную систему установили в Петербурге для главной городской ели на Дворцовой площади, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

"Специальные тросы длиной около 100 метров, закрепленные к грузовому автомобилю, не дают макушке дерева сильно раскачиваться", - написал он в телеграм-канале.

Пиотровский уточнил, что от падения елку удерживает 34-тонный фундамент и стационарные крепления, которые установили в начале монтажа дерева.

По прогнозу Северо-Западного УГМС, в пятницу в Петербурге ожидаются дождь с мокрым снегом и порывы ветра до 17 м/с. Введен "желтый" уровень погодной опасности.



