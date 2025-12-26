Поиск

Минпросвещения направило в регионы инструкцию по решению конфликтов между педагогом и учеником

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Министерство просвещения РФ сообщило, что направило в регионы инструкции для руководителей образовательных организаций по действиям в конфликтных ситуациях между педагогами и учащимися.

"Цели и задачи инструкции - обеспечить оперативное, справедливое, всестороннее и законное урегулирование конфликтов, защитить честь и достоинство педагогических работников, соблюсти требования федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в РФ". Она также включает понятный алгоритм действий для образовательной организации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства в пятницу.

Так, инструкция предусматривает несколько этапов реагирования, в том числе проведение встречи с участниками конфликта для получения объяснений и необходимых характеристик. К беседе могут быть привлечены психологическая служба - штатный педагог-психолог, служба медиации или председатель первичной профсоюзной организации.

Если разрешить конфликт на данном уровне не удается, инициируется обращение в региональную комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, отмечается в сообщении.

Кроме того, даны дополнительные рекомендации по профилактике конфликтных ситуаций. В их числе - усиление просветительской и разъяснительной работы для повышения уровня правовой культуры участников образовательных отношений, использование медиации и психологического сопровождения всех сторон конфликтной ситуации, при поступлении жалоб на педагога - обеспечение защиты его чести и достоинства и недопущение предвзятости и необъективного отношения к участникам.

Руководитель организации должен осуществлять контроль и проводить профилактическую работу, направленную на минимизацию рисков повторения конфликтных ситуаций, сообщили в Минпросвещения.

Помимо этого, школам рекомендуют своевременно выявлять несовершеннолетних и семьи, находящихся в социально опасном положении для оказания им социально-психологической и педагогической помощи.

Минпросвещения РФ
