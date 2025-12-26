Поиск

Володин сообщил о начале рассмотрения законопроекта о передвижных аптеках

Володин сообщил о начале рассмотрения законопроекта о передвижных аптеках
Передвижная аптека. Архивное фото.
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приступила к рассмотрению законопроекта о создании передвижных аптечных пунктов, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Предусматривается, что они будут доставлять лекарства в те села, деревни и поселки, где отсутствуют стационарные аптеки и фармпункты, отметил Володин в своем канале в Мах. Он добавил, что вопрос поднимался в ходе "Прямой линии" президента Владимира Путина.

"Внедрение дистанционных аптечных пунктов изначально затронет ряд регионов, где наблюдается наибольшая востребованность. Это позволит оценить эффективность механизма, а также необходимость его более широкого распространения", - пояснил Володин.

Он также привел данные экспертов, согласно которым на конец сентября 2025 года в нашей стране работало 83 тысячи аптек, из них только 14% расположены в малонаселенных пунктах и труднодоступных районах, в которых проживают 8 миллионов человек.

Законопроектом предусматривается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест.

"Наша страна большая. Где бы человек ни проживал, у него должна быть возможность приобрести необходимые лекарства. От этого зависит здоровье людей", - добавил Володин.

Вячеслав Володин Госдума Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Плату за проезд по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов начнут взимать с 31 декабря

Володин сообщил о начале рассмотрения законопроекта о передвижных аптеках

 Володин сообщил о начале рассмотрения законопроекта о передвижных аптеках

ФСБ сообщила о предотвращении подрыва автомобиля военного в Ставрополе

Сроки первого пуска ракеты "Союз-5" с комплекса "Байтерек" будут скорректированы

 Сроки первого пуска ракеты "Союз-5" с комплекса "Байтерек" будут скорректированы

В порту Темрюка локализовали возгорание после атаки БПЛА

Минобороны РФ сообщило о 77 сбитых за ночь украинских БПЛА

В Республике Алтай произошел пожар на турбазе

 В Республике Алтай произошел пожар на турбазе

Запущенный с Плесецка спутник выведен на орбиту

 Запущенный с Плесецка спутник выведен на орбиту

Миллер уверен, что "Газпром" построит "Силу Сибири 2" с опережением срока

 Миллер уверен, что "Газпром" построит "Силу Сибири 2" с опережением срока

"Газпром" в 2025 году поставил в Китай по "Силе Сибири" 38,8 млрд куб. м газа

 "Газпром" в 2025 году поставил в Китай по "Силе Сибири" 38,8 млрд куб. м газа
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7968 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });