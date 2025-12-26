Володин сообщил о начале рассмотрения законопроекта о передвижных аптеках

Передвижная аптека. Архивное фото. Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приступила к рассмотрению законопроекта о создании передвижных аптечных пунктов, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Предусматривается, что они будут доставлять лекарства в те села, деревни и поселки, где отсутствуют стационарные аптеки и фармпункты, отметил Володин в своем канале в Мах. Он добавил, что вопрос поднимался в ходе "Прямой линии" президента Владимира Путина.

"Внедрение дистанционных аптечных пунктов изначально затронет ряд регионов, где наблюдается наибольшая востребованность. Это позволит оценить эффективность механизма, а также необходимость его более широкого распространения", - пояснил Володин.

Он также привел данные экспертов, согласно которым на конец сентября 2025 года в нашей стране работало 83 тысячи аптек, из них только 14% расположены в малонаселенных пунктах и труднодоступных районах, в которых проживают 8 миллионов человек.

Законопроектом предусматривается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест.

"Наша страна большая. Где бы человек ни проживал, у него должна быть возможность приобрести необходимые лекарства. От этого зависит здоровье людей", - добавил Володин.