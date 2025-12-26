В Оренбургской области при обустройстве карьера уничтожили памятник археологии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия - грунтового могильника у села Нежинка в Оренбургской области, сообщает прокуратура региона в пятницу.

Собственник земельного участка, в границах которого располагается памятник археологии, провел работы по обустройству карьера, глубина разработки которого превышает 5 м. В результате его незаконных действий объект культурного наследия разрушен и полностью уничтожен.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение и повреждение объектов культурного наследия).

Согласно данным на сайте инспекции госохраны объектов культурного наследия Оренбургской области, I грунтовый могильник у села Нежинка был открыт в 2011 г. Предварительно, его можно датировать эпохой мезолита-неолита.