Киберполицейские предотвратили хищение свыше 2,5 млрд руб. у россиян в 2025 году

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России предотвратили в текущем году преступления против 10 тыс. россиян, которым мог быть нанесен ущерб на сумму более 2,5 млрд рублей, сообщили в управлении.

Сотрудники УБК МВД России предотвратили мошеннические преступления совместно с коллегами из регионов, говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале управления.

По данным УБК, за указанный период было задержано 432 курьера, причастных к транспортировке похищенных средств.