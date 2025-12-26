Поиск

Экс-глава района осужден за повреждение древнего городища во Владимирской области

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Суд во Владимирской области вынес обвинительный приговор бывшему главе администрации муниципального образования Юрьев-Польского района по делу о превышении полномочий и повреждении объекта культурного наследия, сообщает СУ СКР по региону.

Его приговорили к 3,5 года лишения свободы условно, а также штрафу в 1 млн рублей. Суд признал экс-главу администрации виновным по ч.3 ст.286 (превышение должностных полномочий из личной заинтересованности) и ч.2 ст.243 УК РФ (повреждение объекта культурного наследия народов РФ).

Установлено, что мужчина действовал в интересах своего знакомого и родной сестры, которые приобрели дома в исторической части Юрьев-Польского, не подключенные к центральному водопроводу. Он знал, что там расположен объект культурного наследия федерального значения - памятник археологии "Городище" XII-XIII, XIV-XVII веков, - и любые земляные работы возможны с разрешения инспекции государственной охраны объектов культурного наследия области.

По указанию главы района летом 2023 года работники районного МУП "Водоканал" вырыли на территории памятника археологии четыре котлована площадью от 3 до 7 кв. м каждый, в которых смонтировали по два водопроводных и канализационных колодца, а грунт вывезли и использовали. При этом фигурант лично контролировал на месте работы, которые оплатил его знакомый.

Владимирская область Юрьев-Польский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мантуров сообщил, что РФ откладывает поставки оружия за рубеж, так как в приоритете - снабжение войск

Скрывавшийся 12 лет экс-чиновник Минсельхоза осужден на 13 лет за мошенничество

ЦБ РФ вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей

 ЦБ РФ вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей

Издатель "Медузы" Тимченко заочно приговорена к пяти годам колонии

 Издатель "Медузы" Тимченко заочно приговорена к пяти годам колонии

Бывший курский депутат Васильев приговорен к 5,5 годам заключения

ВТБ планирует присоединить Почта банк на майские праздники 2026 года

 ВТБ планирует присоединить Почта банк на майские праздники 2026 года

Цена серебра впервые поднялась выше $75 за унцию

 Цена серебра впервые поднялась выше $75 за унцию

Плату за проезд по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов начнут взимать с 31 декабря

Володин сообщил о начале рассмотрения законопроекта о передвижных аптеках

 Володин сообщил о начале рассмотрения законопроекта о передвижных аптеках

ФСБ сообщила о предотвращении подрыва автомобиля военного в Ставрополе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7971 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });