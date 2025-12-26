Экс-глава района осужден за повреждение древнего городища во Владимирской области

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Суд во Владимирской области вынес обвинительный приговор бывшему главе администрации муниципального образования Юрьев-Польского района по делу о превышении полномочий и повреждении объекта культурного наследия, сообщает СУ СКР по региону.

Его приговорили к 3,5 года лишения свободы условно, а также штрафу в 1 млн рублей. Суд признал экс-главу администрации виновным по ч.3 ст.286 (превышение должностных полномочий из личной заинтересованности) и ч.2 ст.243 УК РФ (повреждение объекта культурного наследия народов РФ).

Установлено, что мужчина действовал в интересах своего знакомого и родной сестры, которые приобрели дома в исторической части Юрьев-Польского, не подключенные к центральному водопроводу. Он знал, что там расположен объект культурного наследия федерального значения - памятник археологии "Городище" XII-XIII, XIV-XVII веков, - и любые земляные работы возможны с разрешения инспекции государственной охраны объектов культурного наследия области.

По указанию главы района летом 2023 года работники районного МУП "Водоканал" вырыли на территории памятника археологии четыре котлована площадью от 3 до 7 кв. м каждый, в которых смонтировали по два водопроводных и канализационных колодца, а грунт вывезли и использовали. При этом фигурант лично контролировал на месте работы, которые оплатил его знакомый.