Поиск

Хуснуллин рассказал о планах по строительству жилья в новых регионах

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В 2026 году в новых регионах России запланирован выход примерно на 1 млн кв.м строящегося жилья, сообщил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы развиваем планы жилищного строительства (в новых регионах - ИФ). В следующем году хотим выйти примерно на 1 млн кв.м строящегося жилья. Мы видим большой интерес к этому сектору развития экономики. Уже порядка 80 застройщиков работает на новых территориях. Ведется большая работа по подготовке градпотенциала", - сказал он.

Он также отметил проводимую работу по восстановлению жилья в субъектах.

"Осталось буквально несколько тысяч из десятков тысяч людей, у которых жилье было разрушено. (...) Мы буквально за 2026 год все вопросы с обеспечением жильем закончим. Занимаемся капитальным ремонтом, модернизацией коммунальной инфраструктуры", - добавил вице-премьер.

Кроме того, с каждым регионом подписан план по ремонту и строительству дорог.

"Каждая дорога посчитана, в каком году она будет отремонтирована либо построена. Каждая улица посчитана и определены сроки ее ремонта или реконструкции", - уточнил Хуснуллин.

Он также рассказал о планах по развитию туризма на воссоединенных территориях.

"Интересанты появляются. Мы делаем сейчас генпланы развития всей береговой полосы, и интерес вообще есть к этой теме тоже. Тоже видим это как точку роста. (...) Два месяца назад всю береговую полосу мы пролетели на вертолете. Посмотрели, что построено, что в каком состоянии, что нужно делать, как дороги, сколько инженерных сетей. Это отдельный большой проект развития всей прибрежной зоны в воссоединенных территориях", - отметил Хуснуллин.

Ранее он сообщал, что в новых регионах России за три с небольшим года построено, реконструировано и отремонтировано 25 тыс. объектов.

Подводя итоги текущего года, вице-премьер сказал, что в целом поставленные задачи перед субъектами и правительством выполнены.

"Мы провели финансирование всех запланированных работ на уровне 99%. Это хороший процент, не во всех регионах Российской Федерации мы можем такую финансовую дисциплину обеспечить", - подчеркнул Хуснуллин.

В 2023 году правительство утвердило программу развития новых регионов, согласно которой они должны достичь среднероссийского уровня жизни до 2030 года.

Марат Хуснуллин правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремль проанализировал доклад Дмитриева об итогах переговоров в Майами

Мантуров сообщил, что РФ откладывает поставки оружия за рубеж, так как в приоритете - снабжение войск

Скрывавшийся 12 лет экс-чиновник Минсельхоза осужден на 13 лет за мошенничество

ЦБ РФ вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей

 ЦБ РФ вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей

Издатель "Медузы" Тимченко заочно приговорена к пяти годам колонии

 Издатель "Медузы" Тимченко заочно приговорена к пяти годам колонии

Бывший курский депутат Васильев приговорен к 5,5 годам заключения

ВТБ планирует присоединить Почта банк на майские праздники 2026 года

 ВТБ планирует присоединить Почта банк на майские праздники 2026 года

Цена серебра впервые поднялась выше $75 за унцию

 Цена серебра впервые поднялась выше $75 за унцию

Плату за проезд по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов начнут взимать с 31 декабря

Володин сообщил о начале рассмотрения законопроекта о передвижных аптеках

 Володин сообщил о начале рассмотрения законопроекта о передвижных аптеках
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7971 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });