Хуснуллин рассказал о планах по строительству жилья в новых регионах

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В 2026 году в новых регионах России запланирован выход примерно на 1 млн кв.м строящегося жилья, сообщил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы развиваем планы жилищного строительства (в новых регионах - ИФ). В следующем году хотим выйти примерно на 1 млн кв.м строящегося жилья. Мы видим большой интерес к этому сектору развития экономики. Уже порядка 80 застройщиков работает на новых территориях. Ведется большая работа по подготовке градпотенциала", - сказал он.

Он также отметил проводимую работу по восстановлению жилья в субъектах.

"Осталось буквально несколько тысяч из десятков тысяч людей, у которых жилье было разрушено. (...) Мы буквально за 2026 год все вопросы с обеспечением жильем закончим. Занимаемся капитальным ремонтом, модернизацией коммунальной инфраструктуры", - добавил вице-премьер.

Кроме того, с каждым регионом подписан план по ремонту и строительству дорог.

"Каждая дорога посчитана, в каком году она будет отремонтирована либо построена. Каждая улица посчитана и определены сроки ее ремонта или реконструкции", - уточнил Хуснуллин.

Он также рассказал о планах по развитию туризма на воссоединенных территориях.

"Интересанты появляются. Мы делаем сейчас генпланы развития всей береговой полосы, и интерес вообще есть к этой теме тоже. Тоже видим это как точку роста. (...) Два месяца назад всю береговую полосу мы пролетели на вертолете. Посмотрели, что построено, что в каком состоянии, что нужно делать, как дороги, сколько инженерных сетей. Это отдельный большой проект развития всей прибрежной зоны в воссоединенных территориях", - отметил Хуснуллин.

Ранее он сообщал, что в новых регионах России за три с небольшим года построено, реконструировано и отремонтировано 25 тыс. объектов.

Подводя итоги текущего года, вице-премьер сказал, что в целом поставленные задачи перед субъектами и правительством выполнены.

"Мы провели финансирование всех запланированных работ на уровне 99%. Это хороший процент, не во всех регионах Российской Федерации мы можем такую финансовую дисциплину обеспечить", - подчеркнул Хуснуллин.

В 2023 году правительство утвердило программу развития новых регионов, согласно которой они должны достичь среднероссийского уровня жизни до 2030 года.