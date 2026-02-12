Поиск

Кремль заявил, что будет внимательно следить за ситуацией с ценами на услуги ЖКХ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Рост цен на услуги ЖКХ не должен быть резким, Кремль будет внимательно следить за ситуацией с повышением их стоимости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Таким резким оно быть не должно", - сказал Песков журналистам в четверг.

"Мы будем очень внимательно сейчас мониторить ситуацию. И, конечно, это важная тема, которая на повестке дня", - отметил он.

Так Песков ответил на вопрос, считают ли в Кремле обоснованным повышение стоимости коммунальных услуг, которые в ряде случаев подорожали в 1,5-2 раза.

По его словам, практика разбора массовых обращений граждан, в том числе поступающих на "прямую линию" президенту, научила сотрудников администрации предметно разбираться с каждым отдельно взятым случаем.

ЖКХ Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки пяти украинских ракет "Фламинго"

В Коми из-за атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод

Захарова заявила, что представители РФ не поедут в США на заседание Совета мира

Путин предложил переименовать "среднее профессиональное образование"

 Путин предложил переименовать "среднее профессиональное образование"

Генпрокуратура просит привлечь Кветного ответчиком по иску об изъятии активов "Новоросцемента"

 Генпрокуратура просит привлечь Кветного ответчиком по иску об изъятии активов "Новоросцемента"

"Новоросцемент" просит передать дело об изъятии активов группы в доход РФ в суд Москвы

Заместитель губернатора Челябинской области задержан в рамках уголовного дела

 Заместитель губернатора Челябинской области задержан в рамках уголовного дела

Жителей поселка в Волгоградской области эвакуируют после отражения ракетной атаки

Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в тамбовском Мичуринске

СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы

 СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 272 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8388 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 37 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });