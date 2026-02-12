Кремль заявил, что будет внимательно следить за ситуацией с ценами на услуги ЖКХ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Рост цен на услуги ЖКХ не должен быть резким, Кремль будет внимательно следить за ситуацией с повышением их стоимости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Таким резким оно быть не должно", - сказал Песков журналистам в четверг.

"Мы будем очень внимательно сейчас мониторить ситуацию. И, конечно, это важная тема, которая на повестке дня", - отметил он.

Так Песков ответил на вопрос, считают ли в Кремле обоснованным повышение стоимости коммунальных услуг, которые в ряде случаев подорожали в 1,5-2 раза.

По его словам, практика разбора массовых обращений граждан, в том числе поступающих на "прямую линию" президенту, научила сотрудников администрации предметно разбираться с каждым отдельно взятым случаем.