Путин в пятницу проведет совещание на тему госпрограммы вооружений

Во второй половине дня запланировано совещание с постоянными членами СБ РФ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание на тему государственной программы вооружений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня он (президент) продолжит заниматься различными проектами государственной программы вооружений на 2027-2036 годы и в целом программой развития оборонно-промышленного комплекса страны и в СВО, и на дальнюю перспективу".

"Это планомерная работа президента. Сегодня состоится совещание на эту тему, весьма представительное. Будет серьезное обсуждение", - отметил он.

Песков также сообщил, что во второй половине дня глава государства планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности в режиме видеоконференции.