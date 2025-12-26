КС постановил, что вывод о конфликте интересов в отношении депутата должен делаться на основе всесторонней оценки

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ уточнил условия привлечения к ответственности депутатов за несообщение о конфликте интересов.

Постановление опубликовано на сайте суда в пятницу.

Законодательное собрание Челябинской области просило КС проверить соответствие Основному закону отдельных положений законодательства о противодействии коррупции и местном самоуправлении (ФЗ "О противодействии коррупции", "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ").

Как утверждает заявитель, в судебной практике сформировались взаимоисключающие подходы к пониманию и применению оспариваемых положений для урегулирования депутатами конфликта интересов при голосовании на заседаниях представительных органов власти.

Так, их можно расценивать как освобождающие депутатов от ответственности за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства, что предоставляет им необоснованные преимущества перед другими должностными лицами и в конечном итоге приводит к легализации неправомерных действий и решений.

Рассмотрев жалобу, суд пришел к выводу, что оспариваемые положения не могут расцениваться как противоречащие Конституции РФ. Они не исключают депутата, в том числе осуществляющего полномочия на непостоянной основе, из числа тех, для кого возможны негативные последствия несоблюдения требований по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

В условиях многообразия складывающихся ситуаций, которые могут быть расценены как влекущие возникновение личной заинтересованности, понятия "конфликт интересов" и "личная заинтересованность" представляют собой оценочные категории, указал суд.

"Депутат представительного органа, как правило, сам проживает на территории своего муниципального образования и является членом того же сообщества, интересы которого представляет, и, следовательно, адресатом принимаемых представительным органом решений. Поэтому под личной заинтересованностью не должно пониматься получение в результате принятого представительным органом решения доходов, преимуществ или выгод неопределенной группой лиц, в которую входит он сам либо родственные или аффилированные с ним лица", - разъясняется в постановлении.

Но это не относится к случаям, когда депутат является единственным или преобладающим выгодоприобретателем того или иного решения либо круг таких выгодоприобретателей ограничен принимаемым решением, уточнил КС.

Решение о наличии конфликта интересов может быть сделано только на основе полной и объективной оценки всей совокупности фактических обстоятельств, свидетельствующих о наличии у депутата личной заинтересованности и использовании им своих полномочий и статуса.

"Разнообразие коррупционных деяний и их повышенная латентность обусловливают необходимость не только формализованных механизмов, но и выяснения обстоятельства злоупотребления полномочиями. При этом непостоянная основа осуществления полномочий депутата, отсутствие у него права единолично принимать решение, не руководящая должность в представительном органе, инициирование решения другим лицом или не определяющее значение голоса при голосовании, вопреки имевшей место судебной практике, не могут расцениваться как факторы, исключающие конфликт интересов", - говорится в постановлении.

Письменное уведомление или выступление депутата о наличии конфликта интересов с последующим самоустранением от голосования и любых других действий, связанных с принятием решения, могут рассматриваться как меры, достаточные для предотвращения или урегулирования конфликта интересов. Однако такой публичный самоотвод может лишь создавать формальную видимость принятия необходимых мер, поэтому из оценки наличия конфликта не должны исключаться и другие действия.

Досрочное прекращение полномочий депутата из-за несоблюдения указанных требований является лишь одной из возможных мер его ответственности. Она применяется в случае существенного конфликта интересов, в том числе дискредитирующего деятельность органов власти, добавил КС.