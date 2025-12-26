Песков отметил, что Киев использует разные уловки для получения денег от Запада

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Украина прибегает к всевозможным уловкам для получения финансирования от Запада, однако официальных заявлений по этому поводу, касающихся выборов, от Киева до настоящего времени в Кремле не слышали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Киев прибегает к всевозможным уловкам с тем, чтобы получить деньги от Запада - это однозначно, это однозначный факт, это непрекращающаяся практика", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Пресс-секретаря президента РФ попросили прокомментировать заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что у Киева нет возможностей для проведения избирательной кампании и что обеспечить финансирование должны другие страны.

"Я не знаю, в какой степени заявления Подоляка отражают официальную точку зрения Киева, поэтому трудно говорить, кто здесь что должен финансировать. Пока каких-то из Киева мы на этот счет заявлений не слышали", - сказал Песков.

Ранее в декабре Владимир Зеленский сообщал о готовности провести выборы президента Украины.