Замглавы МИД Вершинин обсудил с послом Турции украинское урегулирование

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин принял посла Турции в России Танжу Бильгича, сообщает МИД.

"Состоялся развернутый обмен мнениями по актуальным, представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной повесток дня", - говорится в сообщении.

"Внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке и в Африке с упором на развитие событий в Сирии, Ливии, Судане, в странах Сахеля, - информирует министерство. - Были также рассмотрены отдельные аспекты украинского кризиса в контексте усилий Анкары по содействию переговорному процессу".

Встреча прошла по просьбе Билгича.