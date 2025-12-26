Замглавы МИД Вершинин обсудил с послом Турции украинское урегулирование
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин принял посла Турции в России Танжу Бильгича, сообщает МИД.
"Состоялся развернутый обмен мнениями по актуальным, представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной повесток дня", - говорится в сообщении.
"Внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке и в Африке с упором на развитие событий в Сирии, Ливии, Судане, в странах Сахеля, - информирует министерство. - Были также рассмотрены отдельные аспекты украинского кризиса в контексте усилий Анкары по содействию переговорному процессу".
Встреча прошла по просьбе Билгича.