Турция и Сирия обвинили курдское ополчение в затягивании интеграции в состав сирийских вооруженных сил

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара и Дамаск отмечают нежелание возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (СДС) выполнить соглашение с Сирией от 10 марта этого года и войти в состав сирийской армии.

"К сожалению, мы не наблюдаем никаких успехов в реализации соглашения. Мы видим, как у СДС нет намерения его выполнять", - приводит "Хюрриет" слова Фидана на встрече с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани.

Издание напоминает, что в понедельник Фидан, глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер и глава Национального управления разведки Турции Ибрагим Калын прибыли в Дамаск для переговоров с сирийскими коллегами.

На пресс-конференции Фидан обвинил СДС в координации действий с Израилем. В свою очередь аш-Шибани отметил, что из-за ситуации с СДС сирийское Минобороны разработала план военных мер, его обсуждают на государственном уровне.

Глава турецкого МИД сказал, что на переговорах в Дамаске речь также шла о попытках добиться соглашения в сфере безопасности между Сирией и Израилем.

Кроме того, Фидан упомянул, что стороны говорили о совместной борьбе с "Исламским государством" (запрещенной в РФ террористической организацией).

10 марта в Дамаске между президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа и командующим СДС Мазлумом Абди было подписано соглашение об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты. Однако, отмечали различные СМИ, с тех пор конкретных шагов в данном направлении не последовало.