Поиск

Турция и Сирия обвинили курдское ополчение в затягивании интеграции в состав сирийских вооруженных сил

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара и Дамаск отмечают нежелание возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (СДС) выполнить соглашение с Сирией от 10 марта этого года и войти в состав сирийской армии.

"К сожалению, мы не наблюдаем никаких успехов в реализации соглашения. Мы видим, как у СДС нет намерения его выполнять", - приводит "Хюрриет" слова Фидана на встрече с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани.

Издание напоминает, что в понедельник Фидан, глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер и глава Национального управления разведки Турции Ибрагим Калын прибыли в Дамаск для переговоров с сирийскими коллегами.

На пресс-конференции Фидан обвинил СДС в координации действий с Израилем. В свою очередь аш-Шибани отметил, что из-за ситуации с СДС сирийское Минобороны разработала план военных мер, его обсуждают на государственном уровне.

Глава турецкого МИД сказал, что на переговорах в Дамаске речь также шла о попытках добиться соглашения в сфере безопасности между Сирией и Израилем.

Кроме того, Фидан упомянул, что стороны говорили о совместной борьбе с "Исламским государством" (запрещенной в РФ террористической организацией).

10 марта в Дамаске между президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа и командующим СДС Мазлумом Абди было подписано соглашение об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты. Однако, отмечали различные СМИ, с тех пор конкретных шагов в данном направлении не последовало.

Турция Сирия СДС Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Администрация Трампа отзывает десятки высокопоставленных американских дипломатов с зарубежных постов

Что произошло за день: понедельник, 22 декабря

Летевший из ОАЭ самолет "Уральских авиалиний" сел по техпричине в Ашхабаде

Умер британский музыкант Крис Ри

 Умер британский музыкант Крис Ри

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Из Лувра в ходе ограбления в октябре украли более 8 тыс. бриллиантов

 Из Лувра в ходе ограбления в октябре украли более 8 тыс. бриллиантов

Лукашенко заявил, что в Белоруссии разместят не более 10 комплексов "Орешник"

 Лукашенко заявил, что в Белоруссии разместят не более 10 комплексов "Орешник"

ЕС ввел санкции против двух представителей судебной власти РФ

МИД Дании отреагировал на назначение Трампом спецпосланника по Гренландии

 МИД Дании отреагировал на назначение Трампом спецпосланника по Гренландии

Совет ЕС продлил на полгода экономические санкции против России
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7939 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });