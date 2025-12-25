Поиск

Эрдоган встретился в Анкаре с главкомом суданской армии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Анкаре с главнокомандующим суданской армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом призвал действовать решительно для прекращения боевых действий в Судане, передает Anadolu.

Эрдоган заявил, что бои в Судане привели к одной из крупнейших гуманитарных катастроф в мире, и призвал сделать серьезные и решительные шаги, чтобы положить конец насилию. По словам президента, Анкара поддерживает стабильность и сохранение территориальной целостности Судана.

Эрдоган и аль-Бурхан также обсудили отношения между Турцией и Суданом, региональные и глобальные события.

По словам турецкого лидера, Анкара стремится углублять сотрудничество с Суданом в торговле, сельском хозяйстве, оборонной промышленности и горнодобывающей отрасли. Президент добавил, что Турция продолжит оказывать суданцам гуманитарную помощь.

Конфликт в Судане между вооруженными силами страны и противодействующим им Силами быстрого реагирования (СБР) длится с 15 апреля 2023 года. Жертвами боевых действий стали не менее 150 тысяч человек. Более 14 млн человек покинули свои дома. Сейчас военные контролируют север и восток Судана, включая Хартум, откуда ранее удалось выбить противника; СБР - юг страны и регион Дарфур. Из Дарфура СБР ведут наступление на восток и на юг, боевые действия продолжаются в регионе Кордофан.

Западные СМИ ранее отмечали, что вооруженные силы Судана пользуются поддержкой Египта, Турции и Саудовской Аравии, а СБР получают помощь от ОАЭ.

