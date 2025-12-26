Мосгорсуд приговорил к 12 годам бывшего сотрудника МИД РФ по делу о госизмене

По данным ФСБ, Арсений Коновалов передавал секретные сведения американской разведке

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии бывшего сотрудника российского МИД Арсения Коновалова за связь с американской разведкой, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Московский городской суд вынес обвинительный приговор гражданину Российской Федерации Коновалову Арсению Сергеевичу, 1987 г.р., задержанному сотрудниками ФСБ России в марте 2024 г. за сотрудничество с иностранными спецслужбами", - сказали в ЦОС.

Коновалов будет отбывать наказание в колонии строгого режима, ему также назначен штраф в размере 100 тысяч рублей и ограничение свободы на один год.

Приговор в законную силу не вступил.

"В результате проведенных органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Коновалов, будучи сотрудником МИД России, в период пребывания в долгосрочной заграничной командировке на территории США за денежное вознаграждение инициативно передал американской разведке ставшие известные ему по службе секретные сведения", - заявили в спецслужбе.

Следственным Управлением ФСБ возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России.