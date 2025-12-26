Путин заявил, что предприятия ОПК стабильно поставляют ВС РФ все необходимое

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Предприятия оборонно-промышленного комплекса России работают в стабильном режиме и поставляют в войска все необходимое, заявил президент Владимир Путин.

"Наши предприятия ОПК, работая в стабильном режиме, поставляют в войска все необходимое - вооружение и технику как в интересах подразделений, задействованных в СВО, так и для вооруженных сил в целом", - сказал Путин в ходе совещания по государственной программе вооружений.

Он отметил, что в рамках совещания планирует обсудить проекты государственной программы вооружений на 2027-2036 годы и государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса.