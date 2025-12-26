Поиск

Президент РФ отметил рост производства бронетанкового вооружения с 2022 года в 2,2 раза

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Производство в России бронетанкового вооружения увеличилось в 2,2 раза с 2022 по 2025 годы, заявил президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027-2036 годы и государственной программы развития ОПК.

"По сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно", - сказал он.

По его словам, производство бронетанкового вооружения увеличилось в 2,2 раза, легкобронированной техники (БМП, БТР) - в 3,7 раза, военной авиационной техники - в 4,6 раза, автомобильной - в 5,7, ракетного артиллерийского вооружения - в 9,6 раза, техники связи и радиоэлектронной борьбы - в 12,5 раза, средств индивидуальной бронезащиты - почти в 18 раз (17,9 раза), средств поражения и боеприпасов - более чем в 22 раза.

