В рамках госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы планируется внедрение ИИ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В государственную программу вооружений на 2027-2036 годы планируется внедрение инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта, говорится в материалах к совещанию у президента РФ Владимира Путина, которое состоялось в пятницу.

"В рамках ГПВ на 2027-2036 годы планируется повсеместное внедрение инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта", - отмечается в документе.

Из материалов следует, что к высокоприоритетным направлениям относятся стратегические ядерные силы, космические средства, комплексы ПВО, средства связи, РЭБ и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также вооружение, основанное на новых технологиях.