Новая госпрограмма вооружений синхронизирует опытно-конструкторские работы и развитие испытательной базы

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Новая госпрограмма вооружений на 2027-2036 годы предусматривает синхронизацию между опытно-конструкторскими работами, закупками военной техники и развитием испытательной и полигонной базы, говорится в материалах к совещанию, которое провел президент РФ Владимир Путин в пятницу.

"Одним из принципов построения новой госпрограммы вооружения является также синхронизация выполнения опытно-конструкторских работ, закупок вооружения и специальной техники и создание инфраструктуры, развитие испытательной и полигонной базы", - говорится в документе.

В нем сообщатся, что упор делается и на повышение производительности предприятий оборонно-промышленного комплекса. "Количество высокотехнологичных производств в этом секторе экономики продолжит расти", - сказано в материалах.

Кроме того, в них говорится, что государственная программа развития оборонно-промышленного комплекса на 2027-2036 годы неразрывно связана и синхронизирована с госпрограммой вооружения на указанный период. "И, по сути, является одним из инструментов обеспечения реализации ГПВ", - отметается в документе.