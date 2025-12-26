В МИД РФ призвали США "договариваться по-настоящему" и отдалиться от ядерного конфликта

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Москве и Вашингтону нужно приложить большие усилия, чтобы отдалиться от порога ядерного конфликта, риск подобного столкновения до конца не устранен, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Сейчас в силу того, что контакты интенсифицировались, идет деловой предметный разговор, я бы не стал преувеличивать опасность того, что мы вновь окажемся на краю именно этой ядерной пропасти. Но для того, чтобы еще больше отдалиться от этого края, нужны большие усилия. Есть такой риск подобного столкновения; он до конца не устранен и многое очень зависит от того, как себя поведет администрация Трампа в дальнейшем", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Рябков подчеркнул: "Мы хотели бы, чтобы она проявляла максимальную ответственность в отношениях с нами, и мы к этому их призываем. Мы посылаем по всем линиям сигналы о том, что давайте, наконец, договариваться по-настоящему".