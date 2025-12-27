Дума рассмотрит в приоритетном порядке проект закона о мерах по защите от кибермошенничества

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект об усилении защиты граждан от мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий Госдума рассмотрит в приоритетном порядке, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

"Внесенную инициативу рассмотрим в начале сессии в приоритетном порядке", - цитирует в субботу пресс-служба Думы его слова.

Володин напомнил, что "в 2025 году было принято 10 федеральных законов, направленных на противодействие киберпреступности".

"Принятые меры работают. Удалось остановить рост мошеннических действий. Правоохранительные органы фиксируют их снижение: за 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием интернета и компьютерных технологий, снизилось на 10,8%. На 23% уменьшилось количество дистанционных краж, ИТ-мошенничества - на 8,3%", - отметил он.

Соответствующий законопроект (1110676-8) внесен в Госдуму правительством РФ 26 декабря. Он включает порядка 20 законодательных предложений, направленных на снижение рисков кибермошенничества и усиление безопасности пользователей.

Среди ключевых нововведений - закрепление требования о восстановлении доступа к аккаунту на портале Госуслуг только доверенными способами, в том числе - через МФЦ, приложения или сайты банков, а также с помощью биометрии.

Законопроект также предусматривает введение детских СИМ-карт, что позволит родителям контролировать доступ ребенка к нежелательному контенту и снизит риск вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы.

Документом предлагается установить ограничение количества банковских карт: не более 20 на одного человека (не более 5 карт в одном банке).

Дополнительно вводится маркировка международных телефонных звонков, благодаря чему граждане смогут быстрее распознавать мошеннические вызовы и принимать взвешенные решения, не поддаваясь телефонному обману.

Законопроект также закрепляет право гражданина сообщить о факте кибермошенничества через портал Госуслуг. Такой механизм позволит оперативно фиксировать инциденты и автоматически информировать о действиях злоумышленников банки, операторов связи и цифровые платформы, сообщили ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, который курирует разработку мер против мошенничества.

Проектом предусмотрено право оператора связи применять меры (в том числе, искусственный интеллект) для выявления подозрительных звонков. Подобные алгоритмы (так называемый "голосовой антифрод") уже активно используются бизнесом для контроля качества обслуживания и борьбы с мошенничеством.

Кроме того, закрепляется обязанность операторов связи передавать в реестр ГИС "Антифрод" сведения о номерах, с которых и на которые совершаются мошеннические вызовы, а также приостанавливать пропуск трафика по включенным в реестр номерам.

Отдельное внимание уделено борьбе с фишингом: вводится запрет на распространение информации, направленной на обман пользователей и хищение их данных, а также механизмы внесудебной, оперативной блокировки мошеннических (фишинговых) сайтов. Ранее обязательной блокировке подлежали только ресурсы, имитирующие сайты банков и финансовых организаций.

В апреле этого года был принят первый правительственный "пакет" мер против мошенников. Он включает порядка 30 инициатив по защите граждан от киберпреступников, и эти положения уже вступили в силу. Так, на сегодняшний день действует запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Кроме того, введена маркировка звонков юрлиц. В числе мер также - самозапрет на кредиты и займы. Его уже установили свыше 20 млн граждан.