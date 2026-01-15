В РФ хотят усилить ответственность операторов за нарушения при продаже sim-карт

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг одобрило новые меры по борьбе с кибермошенничеством, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В частности, был одобрен ряд поправок в законодательство, предусматривающих усиление ответственности операторов связи за нарушение правил продажи sim-карт, в том числе - иностранным гражданам, уточнили в аппарате вице-премьера.

Там добавили, что в ближайшее время эти поправки будут направлены на рассмотрение депутатов.

В конце декабря правительство уже внесло в Госдуму законопроект, направленный на противодействие преступлениям, совершаемым с использованием инфокоммуникационных технологий (ИКТ). Он включает порядка 20 мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством.

Кроме того, правительство формирует оперативный штаб для организации совместной работы по противодействию интернет-мошенничеству.

"Ключевая идея его создания - объединить усилия государства, финансового сектора и цифровых платформ для более эффективной защиты граждан от мошенников. В состав штаба войдут представители ключевых федеральных ведомств, Банка России, кредитных организаций, операторов связи и цифровых платформ", - сообщил Григоренко, слова которого передал аппарат вице-премьера.

По словам Григоренко, основными задачами штаба станут: выявление новых мошеннических схем, сбор эффективных мер противодействия и ведение единой базы таких мер. "На его (штаба - ИФ) площадке также будут вырабатываться предложения по изменению законодательства для усиления защиты граждан от кибермошенников. В настоящее время формируется нормативный акт, который закрепит правила работы штаба", - сообщил вице-премьер.