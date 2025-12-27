Четыре человека из затонувшей в Якутии машины находятся в реанимации

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Пять человек, которым удалось выбраться из автомобиля, затонувшего на реке Лена в Якутии, находятся под наблюдением медиков, сообщает Минздрав Якутии.

Состояние двух женщин и двух мужчин тяжелое, они находятся в реанимации. Состояние еще одного пострадавшего мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести.

Служба спасения Якутии сообщает, что автомобиль удалось достать, в нем обнаружено тело утонувшего ребенка.

Всего, по уточненной информации, в машине находилось восемь человек, спастись удалось пятерым.

Как сообщалось, машина ушла под лед в субботу утром.