Военные заявили о продвижении группировки "Восток" в глубину обороны ВСУ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" в течение суток продвинулись в глубину украинской обороны, группировки "Север" и "Южная" улучшили позиции, сообщило Минобороны России в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Добропасово, Гавриловка Днепропетровской области, Прилуки, Воздвижевка, Косовцево и Терноватое Запорожской области", - говорится в его сообщении.

По данным министерства, за сутки армия Украины потеряла здесь свыше 220 военных.

Согласно сообщению военного ведомства, подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение.

По информации Минобороны, "Южной" группировкой за сутки нанесено поражение формированиям семи украинских бригад в районах Никифоровки, Донецкого, Резниковки, Славянска, Кривой Луки, Рай-Александровки и Степановки в ДНР. "Противник потерял до 115 военнослужащих", - сказали в министерстве.

Группировка "Север" в течение суток нанесла удары по формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Писаревки и Гаврилово в Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Прилипки, Старицы и Вильчи. Армия Украины потеряла в зоне ответственности группировки до 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады спецназначения "Азов" (запрещенная организация в России - ИФ) в районах населенных пунктов Артемовка, Торецкое, Димитров, Гришино, Белицкое, Родинское, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области", - сообщило министерство.

По его данным, потери вооруженных сил Украины здесь составили более 440 военных.

"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Подолы, Купянск-Узловой, Болдыревка Харьковской области и Яровая Донецкой Народной Республики", - заявили в Минобороны.

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки потери украинских сил составили до 200 военнослужащих.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 55 украинских военнослужащих", - сказали в министерстве.