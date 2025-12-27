В группировке "Запад" заявили, что все контратаки ВСУ в районе Купянска отражены

Отмечается, что утраты территории не допущено

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В группировке войск "Запад" сообщили в субботу, что военные отразили все контратаки украинских сил, пытающихся прорваться к городу Купянск, идет уничтожение штурмовых и диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

"На купянском направлении подразделения 6-й армии отражают контратаки противника, пытающихся прорваться к городу Купянск. Идет уничтожение штурмовых и диверсионно-разведывательных групп, а также техники противника", - заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Все контратаки отражены, утраты территории не допущено", - сообщил он.

По его данным, в течение двух суток в районе Купянска отражены пять контратак украинской армии в районах населенных пунктов Благодатовка, Прокоповка, Осиново, Болдыревка и Моначиновка. В ходе чего уничтожено пять единиц техники, вместе с техникой уничтожено более 20 украинских военных, сообщил Бигма.

"При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригаде нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Подолы, Купянск-Узловой, Глушковка, Дробышево, Красный Лиман, Моначиновка, Диброва и Ильичевка", - сказал представитель группировки.

По его данным, также за сутки группировкой "Запад" вскрыты и уничтожены 35 пунктов управления беспилотниками ВСУ. "Сбиты в воздухе 27 БПЛА самолетного типа и 40 тяжелых ударных гексакоптеров противника типа "Р-18", - добавил Бигма.