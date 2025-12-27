Поиск

Двадцать восемь дронов сбито за сутки над Белгородской областью

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нейтрализации почти трех десятков украинских беспилотников за минувшие сутки в регионе подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан".

"С 07:00 ч. 26 декабря по 07:00 ч. 27 декабря ликвидированы 28 беспилотников", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Так, подразделение "БАРС-Белгород" подавило с помощью средств радиоэлектронной борьбы шесть FPV-дронов: один в Краснояружском округе и пять в Шебекинском округе. Кроме того, из стрелкового оружия были сбиты два FPV-дрона - по одному в Белгородском и Валуйском округах.

Подразделение "Орлан" подавило РЭБ семь FPV-дронов в Белгородском округе, три - в Валуйском и один - в Волоконовском округе. Из стрелкового оружия "Орлан" сбил девять FPV-дронов: четыре в Белгородском округе, два в Грайворонском и три в Шебекинском округах.

Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В аэропорту Внуково введены временные ограничения

Открыт новый путепровод на месте рухнувшего моста в Вязьме

Ту-214 с импортозамещенными системами получил одобрение главного изменения

 Ту-214 с импортозамещенными системами получил одобрение главного изменения

Военные РФ сообщили, что Купянск находится под их контролем

Среди погибших на реке Лене, где затонула машина, мужчина, которого нашли на берегу

Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля

 Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля

Татьяна Громова назначена главой "Роскадастра"

Жительница Донецка задержана по подозрению в шпионаже

Сбор пшеницы в РФ в 2025 году увеличился до 91,4 млн т

 Сбор пшеницы в РФ в 2025 году увеличился до 91,4 млн т

Машина с людьми провалилась под лед в Якутии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7979 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });