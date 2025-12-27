Двадцать восемь дронов сбито за сутки над Белгородской областью

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нейтрализации почти трех десятков украинских беспилотников за минувшие сутки в регионе подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан".

"С 07:00 ч. 26 декабря по 07:00 ч. 27 декабря ликвидированы 28 беспилотников", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Так, подразделение "БАРС-Белгород" подавило с помощью средств радиоэлектронной борьбы шесть FPV-дронов: один в Краснояружском округе и пять в Шебекинском округе. Кроме того, из стрелкового оружия были сбиты два FPV-дрона - по одному в Белгородском и Валуйском округах.

Подразделение "Орлан" подавило РЭБ семь FPV-дронов в Белгородском округе, три - в Валуйском и один - в Волоконовском округе. Из стрелкового оружия "Орлан" сбил девять FPV-дронов: четыре в Белгородском округе, два в Грайворонском и три в Шебекинском округах.