Мужчина и ребенок ранены при атаке дрона на машину в белгородском селе

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - FPV-дрон нанес удар по автомобилю в селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области, пострадали два человека, в том числе ребенок, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в пятницу.

"Мужчину с баротравмой и осколочным ранением лица бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Восьмилетнюю девочку, получившую минно-взрывную травму, а также осколочные ранения лица и плеча, транспортируют в детскую областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем телеграм-канале.