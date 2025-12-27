Мужчина ранен при сбросе взрывчатки с БПЛА в белгородском селе

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Мирный житель ранен при сбросе взрывного устройства с дрона в Волоконовском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в субботу.

"По селу Коновалово с беспилотника сброшено взрывное устройство. Мужчину, получившего слепые осколочные ранения лица, шеи, ноги, а также баротравму, вывезли бойцы "БАРС-Белгород". Они передали пострадавшего бригаде скорой помощи, которая доставляет его в Валуйскую ЦРБ", - написал глава региона в своем телеграм-канале.