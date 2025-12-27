Военные РФ ведут дозачистку в Димитрове, стабилизируют ситуацию в районе Красноармейска

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Центр" заявили о взятии под контроль города Димитров (Мирноград), ведется дозачистка городских кварталов и работа по стабилизации ситуации в районе Красноармейска, заявил командующий группировкой Валерий Солодчук.

"На красноармейском направлении 5-я мотострелковая бригада 51-й армии во взаимодействии с 1435-м мотострелковым полком 2-й армии завершили уничтожение вооруженных сил Украины в городе Димитров. И тем самым полностью освободили город. В настоящее время проводится дозачистка городских кварталов, эвакуация мирных жителей и мероприятие по стабилизации обстановки вокруг Димитрова и Красноармейска", - сказал Солодчук в субботу на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам военачальника, российские военнослужащие ведут наступательные действия в населенном пункте Гришино, ВСУ "использует данный населенный пункт для сосредоточения резервов и проведения атак в направлении северо-западной части Красноармейска. При этом результатов никаких добиться не может".