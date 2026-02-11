Охранник погиб при стрельбе в колледже Анапы

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели охранника техникума в Анапе, который принял на себя удар нападавшего.

"На данный момент есть один погибший, охранник, который первый принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в техникум. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

По информации губернатора - пострадавших двое, но информация по их количеству еще уточняется.

"На данный момент на месте происшествия дежурят бригады скорой помощи, все медицинские учреждения Анапы готовы принимать пострадавших. При необходимости - оперативно доставим в краевые медучреждения", - добавил Кондратьев.

Ранее сообщалось, что три человека ранены после стрельбы в техникуме в Анапе. Им оказывается медицинская помощь. Нападавший, открывший стрельбу, задержан. Им, по предварительным данным, оказался студент данного учебного заведения.