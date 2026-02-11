Три человека ранены при стрельбе у колледжа в Анапе

Открывший огонь злоумышленник задержан

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Три человека получили ранения после стрельбы возле колледжа в Анапе, сообщил "Интерфаксу" министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края "Интерфаксу" подтвердили факт инцидента со стрельбой у колледжа в Анапе. На месте находится межрайонный прокурор. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в свою очередь сообщила, что студент техникума в Анапе задержан по подозрению в стрельбе.

"По предварительной информации, сегодня в холле одного из техникумов в г. Анапе студент данного учебного заведения открыл стрельбу из неустановленного оружия. В настоящее время злоумышленник задержан", - говорится в сообщении.

По данным МВД, пострадали трое, им оказывается медицинская помощь. Полиция работает на месте. Выясняются обстоятельства происшествия и мотивы действий задержанного.











