Лавров заявил о прекрасных отношениях между Путиным и Трампом

Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Дух атмосферы отношений между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом позволил достичь конкретных пониманий в ходе саммита в Анкоридже в августе прошлого года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Дух в смысле атмосферы отношений между президентами Путиным и Трампом прекрасный. Это на самом деле так. И во многом этот дух, это человеческая симпатия, взаимоуважение помогли создать атмосферу, которая позволила достичь пониманий - это более конкретно, чем дух. Там были конкретные понимания", - сказал Лавров на "правительственном часе" в Госдуме в среду.

По словам министра, "именно эти понимания хотят разрушить европейцы и Зеленский".

"И мы очень надеемся - об этом не раз говорили, - что эти понимания будут выдержаны, потому что два лидера двух великих держав о них, об этих пониманиях, договорились. Будем всячески делать, чтобы так оно и оставалось, в контактах с американскими коллегами, в контактах, которые продолжаются", - добавил глава МИД РФ.