Командующий группировки "Восток" доложил о продвижении к крупным логистическим узлам ВСУ в Запорожье

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Командующий группировки войск "Восток" Андрей Иванаев заявил, что российские военные в Запорожской области наступают в направлении крупных логистических узлов ВСУ.

"Соединения 36-й армии прорвали рубеж обороны противника на западном берегу реки Гайчур, развивают наступление в Запорожской области в направлении крупных логистических узлов противника. Вклинение составило более 7 км в глубину обороны противника", - заявил Иванаев в ходе совещания под руководством президента РФ Владимира Путина.

"29-я армия наступает на юге Днепропетровской области, продолжает расширять зону безопасности", - сообщил он.

По его данным, с начала декабря под контроль российских войск перешло более 210 кв. км территории Днепропетровской и Запорожской областей, взяты под контроль 10 населенных пунктов.