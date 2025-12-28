Четыре человека погибли, двое пострадали в ДТП в Башкирии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Четыре человека стали жертвами ДТП в Татышлинском районе Башкирии, сообщил главный региональный госавтоинспектор Владимир Севастьянов в воскресенье.

Авария произошла на 88 км автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда, столкнулись Lada Granta и ГАЗель.

"От сильного удара водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров - трое мужчин и одна женщина, погибли на месте происшествия. Водителя ГАЗели и его пассажира с различными травмами доставили в больницу", - написал Севастьянов в своем телеграмм-канале.