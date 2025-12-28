СПГ-газовоз "Алексей Косыгин" вышел в первый рейс по Севморпути в рамках "Арктик СПГ-2"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Крупнотоннажный СПГ- газовоз "Алексей Косыгин" вышел из бухты Большого Камня (Приморский край) и направился в первый рейс по трассам Северного морского пути для работы в рамках проекта "Арктик СПГ-2", сообщил "Совкомфлот".

"Алексей Косыгин" является головным судном серии арктических газовозов нового поколения, строящихся на судостроительном комплексе "Звезда". ССК "Звезда" в среду передала "Совкомфлоту" впервые построенный в РФ танкер-газовоз СПГ "Алексей Косыгин".

Газовоз "Алексей Косыгин" - ледокольный танкер класса Arc 7 в серии, которую "Звезда" строит для проекта "Арктик СПГ-2". Эти суда могут работать в арктических условиях, самостоятельно преодолевая лед толщиной более двух метров. Каждый газовоз вмещает более 172 тыс. кубометров СПГ и оборудован тремя винто-рулевыми колонками, также произведенными на территории ССК "Звезда" заводом "Сапфир". Длина судна - 300 м, ширина - 48,8 м, дедвейт - 81 тыс. тонн. Мощность силовой установки газовоза составляет 60 МВт.

Судно было построено и спущено на воду с помощью сухого дока, одного из крупнейших в мире. Технические параметры сухого дока впервые в России позволяют строить большинство типов существующих и перспективных судов водоизмещением до 350 тыс. тонн.

Газовоз назван в честь видного советского политического и государственного деятеля, дважды Героя Социалистического Труда Алексея Косыгина.

Перед сдачей судна заказчику специалисты ССК в ноябре 2025 года провели газовые и ходовые испытания, при этом газовые испытания проводились на Дальнем Востоке впервые. Наладка и пуск оборудования, подготовительные работы перед началом бункеровки СПГ включали проверку работоспособности в различных режимах нагрузки.