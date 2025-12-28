Поиск

СПГ-газовоз "Алексей Косыгин" вышел в первый рейс по Севморпути в рамках "Арктик СПГ-2"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Крупнотоннажный СПГ- газовоз "Алексей Косыгин" вышел из бухты Большого Камня (Приморский край) и направился в первый рейс по трассам Северного морского пути для работы в рамках проекта "Арктик СПГ-2", сообщил "Совкомфлот".

"Алексей Косыгин" является головным судном серии арктических газовозов нового поколения, строящихся на судостроительном комплексе "Звезда". ССК "Звезда" в среду передала "Совкомфлоту" впервые построенный в РФ танкер-газовоз СПГ "Алексей Косыгин".

Газовоз "Алексей Косыгин" - ледокольный танкер класса Arc 7 в серии, которую "Звезда" строит для проекта "Арктик СПГ-2". Эти суда могут работать в арктических условиях, самостоятельно преодолевая лед толщиной более двух метров. Каждый газовоз вмещает более 172 тыс. кубометров СПГ и оборудован тремя винто-рулевыми колонками, также произведенными на территории ССК "Звезда" заводом "Сапфир". Длина судна - 300 м, ширина - 48,8 м, дедвейт - 81 тыс. тонн. Мощность силовой установки газовоза составляет 60 МВт.

Судно было построено и спущено на воду с помощью сухого дока, одного из крупнейших в мире. Технические параметры сухого дока впервые в России позволяют строить большинство типов существующих и перспективных судов водоизмещением до 350 тыс. тонн.

Газовоз назван в честь видного советского политического и государственного деятеля, дважды Героя Социалистического Труда Алексея Косыгина.

Перед сдачей судна заказчику специалисты ССК в ноябре 2025 года провели газовые и ходовые испытания, при этом газовые испытания проводились на Дальнем Востоке впервые. Наладка и пуск оборудования, подготовительные работы перед началом бункеровки СПГ включали проверку работоспособности в различных режимах нагрузки.

Арктик СПГ-2 Совкомфлот Северный морской путь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шесть поездов по сообщению с Крымом задерживаются

Двадцать пять поездов задерживаются в Ростовской области из-за схода локомотива

Жители Камчатского края остались без света из-за циклона

 Жители Камчатского края остались без света из-за циклона

Аэропорты Самары, Ульяновска, Калуги, Пензы и Саратова возобновили работу

Герасимов заявил, что ВС РФ контролируют Степногорск в Запорожской области

Путин заявил, что на Западе предлагают Киеву принять достойные условия завершения конфликта

 Путин заявил, что на Западе предлагают Киеву принять достойные условия завершения конфликта

Начальник Генштаба РФ о продвижении на Славянск ускоренными темпами

Начальник Генштаба РФ сообщил о взятии под контроль Димитрова (Мирнограда) в ДНР

 Начальник Генштаба РФ сообщил о взятии под контроль Димитрова (Мирнограда) в ДНР

Герасимов доложил президенту о наступлении на всех направлениях в зоне СВО

Что произошло за день: суббота, 27 декабря
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7988 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });