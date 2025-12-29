Поиск

Роспотребнадзор приостановил деятельность предприятия, на котором производится напиток Aloe Vera

Выдано требование заблокировать реализацию напитка на торговых площадках

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор обнаружил в пяти образцах готового напитка Aloe Vera ООО "ВЕЛЬТА-ПЕНЗА" летучие органические соединения, деятельность производства приостановлена, направлено требование заблокировать реализацию продукции на торговых и дистанционных площадках, сообщили в пресс-службе ведомства.

"По результатам завершенных лабораторных исследований, в пяти образцах готовой продукции с датами изготовления 11.08.2025, 05.10.2025, 10.12.2025, 16.12.2025 и 21.12.2025, а также в пробе концентрата выявлены летучие органические соединения. (...) Деятельность предприятия ООО "ВЕЛЬТА-ПЕНЗА" приостановлена с 26.12.2025, производственные помещения опечатаны, действие декларации о соответствии на указанную продукцию прекращено", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Там также сообщили, что комплексные исследования продолжаются, в том числе на незаявленные вещества.

"В адрес ООО "Оператор-ЦРПТ" и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Роспотребнадзором направлено требование заблокировать реализацию продукции на торговых и дистанционных площадках", - сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что на производственной площадке было отобрано восемь образцов продукции и одна проба концентрата, используемого при изготовлении напитка, а также образцы упаковки.

"Роспотребнадзор призывает граждан воздержаться от употребления напитка Aloe Vera производства ООО "ВЕЛЬТА-ПЕНЗА" до получения окончательных результатов федеральных экспертиз и официальных разъяснений ведомства. При обнаружении указанной продукции в торговой сети просим сообщать в территориальные органы Роспотребнадзора", - добавили в ведомстве.

В пятницу в Роспотребнадзоре сообщили о том, что ведомство приостановило реализацию партии из 138 тыс. единиц напитка "Aloe Vera" из-за возможного содержания технической жидкости, представляющей угрозу здоровью граждан.


Роспотребнадзор Aloe Vera ООО "ВЕЛЬТА-ПЕНЗА"
